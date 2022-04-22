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Süper öğretmenin öğrencileri şair ve yazar oldu Kahramanmaraş’ta bir ortaokulun Türkçe öğretmeni Tufan Yorulmaz, 15 günlük eğitimden sonra öğrencilerine kitap yazdırarak, 24 milyon öğrencinin ders gördüğü EBA’da yayınlanmasını sağladı Tufan öğretmen: "Şiir ve edebiyatın başkentinde yeni yazar ve şairler çıkartacağız"

İHA

Süper öğretmenin öğrencileri şair ve yazar oldu Kahramanmaraş’ta bir ortaokulun Türkçe öğretmeni Tufan Yorulmaz, 15 günlük eğitimden sonra öğrencilerine kitap yazdırarak, 24 milyon öğrencinin ders gördüğü EBA’da yayınlanmasını sağladı Tufan öğretmen: "Şiir ve edebiyatın başkentinde yeni yazar ve şairler çıkartacağız"

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula atandıktan sonra, öğrencilerini farklı bir şekilde motive eden Türkçe öğretmeni Tufan Yorulmaz, onlara kitap yazdırarak, 24 milyon öğrencinin ders gördüğü EBA’da yayınlanmasını sağladı.
Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Çakmakçı Sait Ortaokulu 5/G sınıfına yaklaşık 4 ay önce atanan Tufan Yorulmaz, öğrencilerin şevk ve motivasyonunu arttırmak adına farklı bir yöntem denedi. Dersin belli bölümlerinde öğrenciler ile sohbet eden Yorulmaz, daha sonra kendisinin küçük denemeler yazdığını bunu sınıf olarak da yapabileceklerini söyledi. Öğretmenlerine inanan öğrenciler de dersten arta kalan zamanlarda küçük denemeler, öyküler yazmaya başladı. Yaklaşık 3 ayın sonunda öğrencilerden gelen şiir ve hikayelerle, “Kahramanmaraş'ta Küçük Kocaman Hayaller” kitabı ortaya çıktı.

“Onlarda ışığı gördüm”
Türkçe öğretmeni Tufan Yorulmaz, 15 gün kadar öğrencilere nasıl hikâye, nasıl şiir yazılacağını anlattığını belirterek, "Arkasından da öğrencilerimizle birlikte hikaye ve şiirlerimizi yazdık. Arkasından da öğrencilerime hikaye ve şiirler yazdırayım dedim. Daha sonra sürpriz yaparak öğrencilerime matbaada bu kitapları bastırarak dağıttım. Daha sonra yayılması anlamında Şehit Öğretmenler İlkokuluna giderek okuryazar buluşması kapsamında ve orada yazarlarımız da küçük yazarlarımızdan küçük öğrencilerimiz birbirlerine karşı karşılıklı sorular sordular” dedi.
Yazılan kitabın etkisinin daha büyük olması adına 24 milyon öğrencinin sanal ders aldığı eba.gov.tr adresinde yayınlandığını belirten Tufan Yorulmaz şöyle devam etti:
“Kültürün ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta yine bir ilki yaparak; ‘Kahramanmaraş'ta Küçük Kocaman Hayaller’ isimli hikaye kitabımızı Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik. Çocukların özgüvenleri arttı. Artık kendilerini yazar gibi hissetmeyi bırakın yazar olarak hissediyorlar."

“Yüzümüzü güldürdü”
Kitap yazarlarından Ayşe Irmak Demir, nasıl kitap yazılacağını nasıl şiir yazılacağını bilmezken şimdi kendilerini yazar ve şair gibi hissettiklerini söyledi.
Öğrencilerden Yağmur Sarı, özgüveninin arttığını söyleyerek, “Ailem bu fikri duyunca bana birazcık inanmadılar. Ama hepsi de şok oldu. Yani kendime hocamızın dediği gibi özgüvenim arttı. Yani minik bir şair gibi hissettim kendimi. Şiirimi de sevdiler galiba” dedi
Ecrin Doğan’da şunları söyledi: “Aslında bizim hiç böyle bir düşüncemizi yoktu. Hiç bu kadar düşünmemiştik. Birden Tufan Hoca gelince, ümitlerimiz arttı. Ümitlerimiz açınca daha birden sürpriz yaptı bize kitabınız çıkmaya başladı. Onda da çok sevinmiştik. Yani küçük yazar olarak, küçük büyük fark etmez yerinde yüzümüze bir tebessüm oluştu.”

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