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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahçiçek:"Expo 2023’le uluslararası turizm merkezine dönüşeceğiz"

İHA

Mahçiçek:"Expo 2023’le uluslararası turizm merkezine dönüşeceğiz"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 ile birlikte Türkiye’de turizme damga vuracak bir turizm koridoru oluşturacaklarını ifade etti.
Mahçiçek, Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Expo’nun sürdürülebilir olması için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Mahçiçek, yeni yatırım alanlarının kente kazandırılacağını söyledi. Mahçiçek, “Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde kendisinden bizi himayelerine almasını talep ettim ve Cumhurbaşkanımız bize bir büyükelçi tayin etti. Alanımız üzerine öyle donatılar ekledik ki sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü kullanılacak bir yaşam alanı haline gelecek. Artık ülke davetlerini ve uluslararası yazışmaları bizim adımıza büyükelçimiz yapıyor artık. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Açık AVM, Aquapark ve Lunapark, Hobi Evleri, Amfi Tiyatro, Konser Alanları gibi birçok donatıyla Expo 2023’ü gerçekleştireceğiz. Expo zamanında yatırımcılar gelecek ve bizim şehrimiz insanlarıyla buluşturacağız. Yeni yatırım alanları yapılmasına imkân tanıyacağız. Bu da ülkeye katma değer, istihdam ve ihracat demek. Bizim sizlerden beklentimiz gönüllü elçilik yapmanız ve gönüllü olarak Expo alanında çalışmanız” ifadelerini kullandı.
Expo 2023 ile birlikte Türkiye’de turizme damga vuracak bir turizm koridoru oluşturacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’te Zeugma, bizde Germanicia ile Expo alanı, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Bu turizm koridorunu da oluşturduğumuzda Kahramanmaraş’a senede en az bir milyon insan gelecek. Kahramanmaraş’ı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için çaba gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ın marka değerini daha yükseklere çıkartabilmek için böyle bir organizasyona ihtiyacımız vardı ve bunu da tamamlamaya çok yaklaştık. Devletimizden de bu güne kadar maddi destek almadık. Bütün çalışmalarımızı belediyemizin imkanlarıyla, bir kısmını da yapişlet modeliyle yapıyoruz. İnşallah 2023’ün Nisan ayında da açılışını yapacağız” dedi.
Bir diğer vizyon projesi olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni anlatan Başkan Mahçiçek, hem bir çevre felaketini önlediklerini hem de 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturduklarını belirterek, “Bizim vizyon projelerimizden bir tanesi de Expo alanımızın güneyinde hayata geçireceğimiz ve Kahramanmaraş’ın deniz hasretine son verecek olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi. Bilindiği üzere Ceyhan Köprüsü’nün altında kışın sular dolar deniz olur, yazın da sular çekildiği zaman pislik haline gelir. Bu alanda bir çevre felaketi yaşanır, sinekler dolar. Bu çevre felaketini önleyelim Kahramanmaraş’a bir değer katalım istedik. Expo alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Bu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak ve burayı deniz haline getirecek. Bu seddeyi yaptıktan sonra burası 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Böylelikle insanlarımız denize gitmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. İşte bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu olacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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