Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)PENÇE Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün (23) acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün acı haberi, Hasancıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesine Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer tarafından verildi. Osman Gök ve Döndü Gök, oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Eve ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-04-22 19:31:24



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