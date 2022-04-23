Şüpheli üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan İlçe jandarma ekipleri durdukları araçta uyuşturucu ele geçirdi.
Afşin ilçesi Kötüre Mahallesinde bir istihbaratı değerlendiren Afşin ve Elbistan ilçe Jandarma ekipleri Göksun istikametinden Afşin istikametine gelmekte olan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada ekipler 38 gram metamfetamin ele geçirdi. İki zanlıyı gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.