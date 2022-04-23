Berit Dağı'nda 23 Nisan coşkusu

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Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı.

Göksun ilçesi Ericek Müdürler İlkokulu'nunda Berit Dağı çocukları soğuğa aldırış etmeden aynı coşku ve heyecan ile 23 Nisan'ı yaşadı.

Sabah köy meydanından yürüyüşün ardından törene başlandı. Günün anlam ve önemi konuşmaları, şiirler, şarkılar ve yarışmalar yapıldı.

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