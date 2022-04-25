Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

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Kahramanmaraş’ta yapılan denetimde bir otomobilin bagajından 2 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, Narlı mevkisinde yol kontrol noktasındaki uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Arama yapan ekipler, bagaj kısmında 2 bin 590 paket sahte bandrollü kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili S.D. (41) isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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