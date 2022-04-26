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Mukabele geleneği bu camide asırlardır sürüyor Kahramanmaraş Ulu Cami imam hatibi Arifoğlu: "Bu gelenek kıyamete kadar devam edecek”

İHA

Mukabele geleneği bu camide asırlardır sürüyor Kahramanmaraş Ulu Cami imam hatibi Arifoğlu: "Bu gelenek kıyamete kadar devam edecek”

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı nedeniyle asırlardır devam eden ‘mukabele’ geleneği tarihi Ulu Cami'de sürdürülüyor.
1451 yılında Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Süleyman Bey tarafından yaptırılan tarihi Ulu Cami'de Ramazan coşkusu ilk günkü heyecanı ile yaşanıyor. Kuranı Kerim okumak isteyenler camiye gelirken, hafızlar sayesinde Kuran bilgilerine canlı tutuyor.
Sabah namazından sonra, öğle ve ikindi namazlarının ardından okunmaya başlanan Kur’anı Kerim, Kadir gecesine kadar 1001 hatim olarak tamamlanıyor. Caminin yapılışından günümüze kadar devam eden mukabele geleneğinin süreceğini belirten Cami İmam Hatibi Mustafa Arifoğlu, “Bu gelenek kıyamete kadar devam edecek” dedi.
Mukabele etkinliğinin Peygamber Efendimiz dönemine dayandığını belirten Arifoğlu, “Ramazanı Şerif'te Cebrail Aleyhisselam gelir, Peygamberimiz okurdu Cebrail Aleyhisselam dinlerdi. Bu gelenek, sünnet oradan gelmektedir. Bu cami yapıldığından bu zamana gelinceye kadar da; camimizin geleneğinde Ramazanı Şerif'te, sabah namazından önce yani imsak vaktinde, öğle namazından sonra ve ikindi namazından sonra hafızlarımız mukabele okumaktadır. Cemaatimiz de bunları takip ederek hatim yapılmaktadır. Bu sünnet bu zamana kadar devam etti, inşallah kıyamete kadar devam edecektir. Hafız öğrencilerimiz var bu hafız öğrencilerimiz; burada mukabele yaparak hem tekrar ediyorlar, kendilerini geliştiriyorlar hem de sünneti ihya etmiş oluyorlar” şeklinde konuştu

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