Öğrencilerin yaptığı oyuncaklar, çocukların bayram hediyesi oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin kendi elleriyle yaptıkları oyuncaklar, kırsal mahalledeki 20 çocuğun bayram hediyesi oldu.

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, ‘Meslek liseleri hayata dokunuyor’ sloganı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ve yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçeye bağlı Güvercinlik Mahallesi’ndeki sosyo ekonomik durumu iyi olmayan çocukları sevindirmek için harekete geçti.

Sibel Dönmez, Nazar Yıldız Demir, Döne Alabacak, Nisa Avcı ve Rüveyda Kul adlı öğrenciler, Bölüm Şefi Narin Cinal Köksal’ın başkanlığı ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Sevgi Altundağ’ın sorumluluğunda çeşitli materyalleri kullanarak kendi elleri ile 20 adet oyuncak yaptı. Belirlenen çocukların hem 23 Nisan’ını hem de Ramazan Bayramı’nı özel kılmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri Sevgi Altundağ’la birlikte mahallede kapı kapı dolaşarak oyuncakları dağıttılar.

El emeği göz nuru oyuncakları yapan öğrenciler, sosyo ekonomik durumu iyi olmayan çocukların kendilerini özel hissetmelerini sağlamak için böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, “Onların gözlerindeki mutluluğa şahit olmak çok güzel bir duygu” dediler.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Sevgi Altundağ, proje ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Bu proje sayesinde öğrencilerimiz kendi el emeği ile yaptıkları oyuncakların bir çocuk tarafından kullanıldığını görmesini ve kendisinin de değerli olduğunun farkına varmasını sağlamıştır. Bu proje sayesinde meslek lisesi öğrencilerini aktif hale getirerek sosyal hayatta da ‘ben varım ben değerliyim’ duygusunu kazandırmış oluyoruz. Bu projenin bir parçası olarak birçok çocuğun hayatına dokunarak hedefimize ulaşmak mutluluk ve gurur vericidir” şeklinde konuştu.

Çocuklar ve aileleri de; öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini ilettiler.

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