Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki 'PençeKilit Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın (24) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında Irak'ın kuzeyine intikal eden birliklere teröristlerce gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit oldu. Canlı'nın acı haberi, Küçüktatlar Mahallesi'nde yaşayan babası Emin ve annesi Zahide Canlı'ya Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay tarafından verildi. 4 çocuklarından Fırat'ın şehadet haberiyle gözyaşı döken Canlı çiftini, yetkililer teskin etmeye çalıştı. Baba ocağına ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, şehidin ailesi ve yakınları taziye için geldi. Bekar olan şehit Fırat Canlı'nın cenazesinin, yarın düzenlenecek tören sonrası Küçüktatlar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-04-26 16:22:10



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