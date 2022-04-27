Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen PençeKilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehidin naaşı dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kahramanmaraş’a getirildi. Buradan konvoy eşliğinde Afşin ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin için Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenleniyor.
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