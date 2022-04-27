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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurak avında yakalanan 3 kişiye 14 bin lira ceza

İHA

Kurak avında yakalanan 3 kişiye 14 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, kurdukları tuzaklarla keklik avı yaparken yakalanan 3 şahsa, toplam 14 bin lira idari para cezası kesilirken; yasadışı avda kullanılan canlı mührelere de el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, kekliklerin neslini tehlikeye atan kurak avcılıkla mücadelesine devam ediyor. Yakalanan her kurak avcı, doğanın süsü olan bu hayvanların geleceği açısından da büyük önem arz ediyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri bu çerçevede, Nurhak ilçesinde denetimdeydi. Deve Çöken olarak adlandırılan bölgede kurak avı yapıldığını tespit eden ekipler, 3 şahsı, canlı mühre olarak kullandıkları 2 keklikle birlikte yakaladı. Şahısların, avda kullandıkları tuzak ipi ve diğer malzemelere de el konuldu.
Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan toplam 14 bin lira idari para cezası kesildi.
Son dönemde çok sayıda kurak avcıyı yakalayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin bu yöndeki koruma ve kontrol çalışmalarının süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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