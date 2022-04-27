Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (48) Göksun ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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