Kadir Gecesi'nde ‘Hırka-i Şerif’ ziyarete açıldı Kahramanmaraş'ta Kadir gecesi dualarla idrak edildi

Kahramanmaraş’ta Kadir Gecesini idrak eden müminler, namaz sonrası Hırkai Şerif’i ziyaret etti.

11 ayın sultanı Ramazan’da idrak edilen Kadir Gecesi'nde Müslümanlar camilere akın etti. Onikişubat ilçesinde yer alan ve 1618 yılında yapıldığı tahmin edilen Bayazıtlı Camii'nde ise vatandaşlar teravih namazını kıldı. Namaz sonrası özel olarak saklanan Hırkai Şerif ziyarete açılarak cemaate sunuldu. Vatandaşların sevgisi ile karşılanan Hırkai Şerif bir müddet tekbirler eşliğinde izlendikten sonra tekrar yerine konuldu.

Hırkai Şerif’in camiye getirilişinin tarihi hakkında bilgi veren Bayazıtlı Cami İmam Hatibi Veli Ceyhan, “Camimizde bulunan Hırkai Şerif 30 santimetre en ve 20 santimetre boyundadır. Camimize gelişi ise 1800 yıllarda dünyaya gelen Bayazıtoğlullarından Süleyman Bey, 1835 ve 40’lı yıllarda Maraş valiliği yapmıştır. Maraş eşrafı ve halkı tarafından çok sevilen ve mütevazi bir beyefendisidir. Kendisi o zamanlar İstanbul’daki kutsal emanetler sorumluları ile arası iyi olduğundan onlardan bir kutsal emanet talebinde bulunmuştur. Onlarda sevdikleri valiyi kırmayarak Hırkai Şerif’i göndermiştir. Birkaç yıl kendi evinde muhafaza eden vali Süleyman bey, daha sonra camimize getirerek halkın istifadesine sunmuştur. Bizler de halkımızın maneviyatını güçlendirmek için her yıl Kadir gecesi gösterime sunuyoruz” dedi.

Kadir gecesi idrak etmek için camiye gelen müminler Hırkai Şerif gösterisi ardına tespih namazı kıldı.

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