Kahramanmaraş bayramı Kervan ile kutluyor Ramazan şekerleri Kervan pastanelerinde hazır

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla AlpedoKervan pastanelerinde 46 çeşit Ramazan şekeri tezgahları renklendiriyor.

Kahramanmaraş’ta 1960 yılından bu yana her Ramazan Bayramı olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da vatandaşlarıyla Ramazan coşkusunu yaşıyor. 30 bin metrekare kapalı alanda üretilen bayram şekerleri Kervan pastanelerinde satışa sunuldu. Üretilen birbirinden farklı şeker, çikolata ve lokumlar bayram öncesi müşterilerin beğenisine sunuldu.

Bayramda çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden AlpedoKervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Bizler, AlpedoKervan Lezzetler grubu olarak Ramazan hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Tesisimizde hem yurt içi hem de yurt dışından büyük bir talep var. 30 bin metrekare kapalı alanda hem tatlı, hem dondurma, hem de doğal ürünler ile bu günlerde de ramazan şekeri üretiyoruz. İş yerlerimizde bütün ekibimiz ile beraber üretiyoruz. Kaliteli bir sunuşumuz var. Çok önemli satış ağımız var ve şubelerimizde de hareketlilik var. Biz, bayrama tam hazır olmuş şekilde hareket halindeyiz. İnternet sayfamızdan da bütün ürünlerimizi online olarak yapabilirler. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum” dedi.

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