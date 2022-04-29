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Pompalı tüfekle çevreye ateş açıp polise direnen şüpheli gözaltına alındı

İHA

Pompalı tüfekle çevreye ateş açıp polise direnen şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, rastgele çevreye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra bir apartmanın içine girerek polise direnen şahıs, özel harekat polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir şahsın, apartman bahçesinde pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şahıs, apartmanın içine girerek kendisini sosyal alan olarak kullanılan odaya kilitledi. Adının H.Ç. olduğu öğrenilen şahsı ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Şahsın içeride olduğu esnada art arda patlama seslerinin gelmesi üzerine, bölgeye özel harekat polisleri yönlendirildi. Özel harekat polisleri, apartman çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarına rağmen direnmeye devam etmesi üzerine şahsın bulunduğu odaya operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri, operasyon sonrasında şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın kullandığı pompalı tüfek de muhafaza altına alındı.
Sokağa döktüğü apartman sakinlerine ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan şüpheli, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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