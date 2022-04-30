Yöresel ev yemekleri gelir kapısı oldu Mutfağında yaptığı yöresel yemeklerle aile ekonomisine katkı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yöresel ev yemekleri gelir kapısı oldu Mutfağında yaptığı yöresel yemeklerle aile ekonomisine katkı sağlıyor

İHA

Yöresel ev yemekleri gelir kapısı oldu Mutfağında yaptığı yöresel yemeklerle aile ekonomisine katkı sağlıyor

Kahramanmaraş’ta ev hanımı, evinin mutfağında yaptığı yöresel ev yemeklerini sosyal medya üzerinden satıp, aile ekonomisine destek oluyor.
Onikişubat ilçesi Mimar Sinan mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Buluntu (47), 4 yıl önce ekonomik gelir sağlamak amacıyla evinin mutfağında hazırladığı mumbar dolması, İçli köfte, börekler, el açması tatlılar yaparak satışa başladı.
Kahramanmaraş’ın yöresel yemeklerini tanıtmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kendi mutfağında yöresel yemekler yapmaya başladığını söyleyen Buluntu, “Çevremdeki arkadaşlarım, akrabalarım, komşularım yaptığım yöresel yemekleri hep beğeniyorlardı ve elimin lezzetli olduğu söylüyorlardı. Ben de kendi mutfağımda mumbar dolması, içli köfte, mantı ve börekler yaparak satışa sunmaya başladım. Çok fazla talep gördü. Sosyal medya hesabımdan gurbette yasayan hemşerilerimiz sipariş veriyor ve kargayla gönderiyorum. Kendime nasıl yapıyorsam müşterilerime de o titizlikle yapıyorum. Mumbar dolmasının hazırlaması çok zahmetli ve temizlenmesi saatlerimi alıyor. Fiyatlarını ise makul tutuyorum. Buradaki kazancımla da evimin ihtiyaçlarını, kendimin ihtiyaçlarını karşılıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurak avında yakalanan şahıslara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kurak avında yakalanan şahıslara ceza yağdı
Pompalı tüfekle çevreye ateş açıp polise direnen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle çevreye ateş açıp polise direnen ...
Kahramanmaraş bayramı Kervan ile kutluyor Ramazan şekerleri Kervan pastanelerinde hazır
YEREL HABERLER Kahramanmaraş bayramı Kervan ile kutluyor Ramazan ...
Kasiyer paraları paspasla çaldı Kahramanmaraş’ta bir unlu mamuller çalışanı, sattığı ürünlerinin parasını önce yere attı ardından paspas ve bez ile yeri siler gibi yapıp çaldı O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi çalışan hakkında şikayetçi oldu.
YEREL HABERLER Kasiyer paraları paspasla çaldı Kahramanmaraş’ta bir ...
Ermeni vahşetinin tanığı: "Kanlı köprü" Kahramanmaraş'ta Ermeni katliamının en canlı örneklerden biri, “Kanlı Köprü” olarak bilinen tarihi köprüde yaşandı Süleymanlı Mahallesi sakinleri, askerlerin çocuk ve kadınların bu köprüden atıldığını anlatırken, soykırım iddialarına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Ermeni vahşetinin tanığı: "Kanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.