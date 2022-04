Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin 20 yıldan beri ülkeye ve millete hizmet ettiğini belirterek, "Bu aziz millet, bu güzel ülkemiz, hizmetin her türlüsünü, en iyisini hak ediyor" dedi.

Bakan Kirişci, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Temaslarına valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun ve kent protokolü tarafından karşılandı, çocuklar bakana çiçek verdi. Bakan Kirişci ise çocuklarla fotoğraf çektirip satranç takımı hediye etti. Valilik bahçesine ziyaretin anısına ağaç diken Bakan Kirişci, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, memleketinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Tarım sektörünün temsilcileriyle de bir araya geleceklerini kaydeden Kirişci, Türkiye'de yapılan önemli hizmetlere değinerek şöyle devam etti:

"Hepimiz biliyoruz ki daha iyi, her zaman iyinin karşısındadır. Fıtri olarak da insanlarımız bir şeye alıştıktan sona onun daha iyisini daha güzelini talep ederler. Bu da olması gereken bir durumdur. Artık Türkiye'de kimse duble yolları konuşmuyor çünkü duble yollarımızın olmadığı yer kalmadı artık otoyolları konuşuyoruz. Onları da geçtik tünelleri konuşuyoruz. Onları da geçtik boğazın 2 yakasını birbirine bağlayan ve gerçekten hayatı son derece kolaylaştıran ve bize konfor sağlayan köprüleri konuşuyoruz. Bu aziz millet, bu güzel ülkemiz hizmetin her türlüsünü, en iyisini hak ediyor. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yıldan beri bu hizmetlerini eksiksiz hız kesmeden sürekli de daha iyilerini yaparak bu zamana kadar gösterdi. İnşallah kabineye yeni dahil olan bir kardeşiniz olarak biz de bu üzerimize düşen vazifeyi tarım ve orman alanında eksiksiz, noksansız yapmanın gayreti içerisinde olacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-04-30 14:45:51



