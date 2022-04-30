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Bakan Kirişci: “Kimseye bir bağımlılığımız söz konusu değil, kendimiz için üretiyoruz” Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: “Tarım milli güvenlik meselesi” “Etrafımız ateş çemberi iken birilerinin bize dokunmayacağı ihtimalini düşünmedik” “ASELSAN 200 km ötede bir insanın üzerindeki rozeti en yüksek kalitede gören kamera icat etti “Cumhur İttifakı ülkemizin son dönemlerde attığı en doğru adımlardan en kritik adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum”

İHA

Bakan Kirişci: “Kimseye bir bağımlılığımız söz konusu değil, kendimiz için üretiyoruz” Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: “Tarım milli güvenlik meselesi” “Etrafımız ateş çemberi iken birilerinin bize dokunmayacağı ihtimalini düşünmedik” “ASELSAN 200 km ötede bir insanın üzerindeki rozeti en yüksek kalitede gören kamera icat etti “Cumhur İttifakı ülkemizin son dönemlerde attığı en doğru adımlardan en kritik adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pandemi ve RusyaUkrayna savaşında bile tarım ürünlerinin kesintiye uğramadığını belirterek, “Kimseye bir bağımlılığımız söz konusu değil. Kendimiz için üretiyoruz” dedi
Bir dizi ziyaret için memleketi Kahramanmaraş’ta bulanan Bakan Kirişci, MHP İl Başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya Ukrayna savaşı, pandemi ve tedarik zincirleri konusunda açıklama yapan Bakan Kirişci, hiçbir sıkıntının olmadığını söyledi. Ülke için Cumhur İttifakının önemli olduğuna değinen Bakan Kirişci, “Ülkemizin son dönemlerde attığı en doğru adımlardan en kritik adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ittifak olacaksa; bu ittifakın temel bileşenlerinin de bu ülke ile ilgili kaygıları var. Bu kaygıları izale etmek için bir birliktelik peşinde. Ve bunu gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlarsa, bunun bir Cumhur ittifakı çatısı altında gerçekleştirilmiş olması hakikaten çok yerinde ve isabetli olmuştur. Ülkemiz bunun meyvelerini gördü. Görmeye de devam edecek. Bizim, Cumhur İttifakı’nın bileşenleri olarak kendi aramızdaki uyum ve ahenk başkalarını rahatsız edebilir. Ama bunun geliştirilmesi konusu hepimizin ortak çabasıyla ortak gayretiyle olacaktır” dedi.

“2023 önemli bir seçim”
Bakan Kirişci, 2023 yılındaki seçimin önemine değinerek, “2023 önemli bir seçim. Etrafımızdaki ülkelere baktığımızda; nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı gayet iyi biliyoruz. Memleketimizde nümayiş, birtakım gösteriler olayları hamdolsun Kahramanmaraş'ımızın ismi ile cismi ile uzaktan yakından ilgisi olmaz. Ama ben hep Ankara örneğini veririm. Kızılay'da iş yeriniz varsa? birilerini bir nümayiş esnasında camınızı taş atması, gelip canınıza bir yazı yazması, afiş asması, bunlar vakaı adiyeden hale geliyor. Niye, çünkü Kızılay’ın böyle bir özelliği var. Bizim kendi coğrafyamızın da bize yüklediği böyle bir özellik var. Bu coğrafyada, bizim öyle sulh içerisinde, kavgasız, gürültüsüz, kimse bize dokunmayacak, kimse gelip bizi rahatsız etmeyecek diye bir beklentiye girmemiz mümkün değil. Her daim teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Gerek içerideki uzantıları, gerekse dışarıdaki kaynakları bu konularda; dün bu gayretleri vardı. Bugün var. Yarın da olacaktır, diye bunu kabul ederek kendi pozisyonunuzu tahkim etmemiz gerekiyor” dedi.

“Aselsan 200 km öteyi gören kamera geliştirdi”
Savunma sanayindeki gelişmelerin herkesçe takip edildiğine değinen Bakan Kirişci, “Ülkemizin savunma alanındaki çabaları herkesi imrendiriyor. Artık savunma sanayindeki yerlilik oranımız, çok şükür yüzde70’lere doğru tırmandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda 2 uçağı uçurtmamızı bile müsaade etmeyenler, artık bugün bizim İHA’larımız ve SİHA’larımız savunma sanayimizin ürettiği teknolojilerimizi kullanmak istiyorlar. ASELSAN 'dan geçtiğimiz hafta ziyarete gelmişlerdi. 200 kilometre uzaktaki, yakamızdaki rozetin içindeki hilali ve yıldızı en ince ayrıntısına kadar görüntüleyebilecekleri bir kamera geliştirdiklerini söylediklerinden ve çok duygulandım. Çünkü dün bu ülke nelere muhtaçtı. Ama bugün bu ülkenin beyinleri, gençleri, akıl teri dökerek; bu teknolojiyi ülkemize ve dünyaya sunma fırsatını bizlere verdiler. Daha iyilerini geliştirecekler İnşallah eminiz” ifadelerini kullandı

“Tarımda bir milli güvenlik meselesi”
Bakan Kirişci, “Hani savunma milli güvenlik vesaire diyoruz ama tarım da bir milli güvenlik meselesi. Biz tarım konusunda da kimseye bir bağımlılığımız veya bağlılığımız söz konusu değil. Ülke olarak kendimiz için üretiyoruz. Rusya Ukrayna savaşı döneminde şunu gördük. İngiltere’de para problemi mi var? Hayır. Bir ürüne erişim problemi mi var, hayır. Ama o ürünü yetiştiremediği için yetiştiremediği için şu anda İngiltere'de bile pek çok ürün ile ilgili sıkıntılar var. Bunların hiçbiri, ne pandemi döneminde bu ülkede yaşandı ne de şimdi Rusya Ukrayna savaşı sürecinde, hamdolsun yaşanmıyor. Arada bir bizi stres testine tabi tutanlar var. Bir şey anlayamadıklarını bir şey göremediklerini fark ettiklerinde de bu sefer kulvar değiştiriyorlar. Başka bir alana giriyorlar. Biz yolumuzda yürüyeceğiz. Büyük bir gayret büyük bir çaba içerisinde ülkemize daha güzel günleri yaşatmak için çabalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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