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Bakan Kirişci, tarım sektör temsilcileriyle bir araya geldi “95 milyon nüfusu tarım sektörü doyuruyor” “Tarım ürünleri ihracatımız 7.2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta tarım sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Kirişci, tarım sektör temsilcileriyle bir araya geldi “95 milyon nüfusu tarım sektörü doyuruyor” “Tarım ürünleri ihracatımız 7.2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta tarım sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan sektör buluşmasına Bakan Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, milletvekilleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz kendimiz de büyük bir aileyiz. 145 bin çalışanımız var son alacağımız personelimizle birlikte bu sayı 150 binlere ulaşacak. Şu anki haliyle bile Türkiye'nin 5. büyük bakanlığı durumundayız. Tabii ki bu büyüklük aslında aynı zamanda da bizim sahada daha fazla çalışmamızı, daha fazla gayret göstermemizi de bize emretmektedir. Üstelik sektör olarak ve bakanlığımızın görev sahası itibariyle dokunmadığınız herhangi bir canlı yok onu söyle sadece söylemiyorum. Bakanlık bünyesindeki 32 birim ve birlikte bazen diyorum, bağda bahçede ekilen biçilen ve bunlardan elde edilen gıdayı tüketimleri itibarıyla da içeride dışarıda bizim Hedef kitlemiz olan çok geniş büyük popülasyon görev alanımız içerisinde bir sorumluluğun farkındayız. Bunun gereği olarak da çalışmalarınızı İnşallah hükümetimizin 20 yıllık iktidarının önündeki yaptıklarını, yeni versiyonlarını ekleyerek devam edeceğiz” dedi.

"Ülke olarak büyük bir ülkeyiz, daha dün tarımda takip etmişsinizdir, bizim tarım ürünleri ihracatımız 7.2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Hangi aralık için bu? Ocak, Mart 2022 dönemi için. Yüzde 27’lik bir artış gösterdi ve bu düzeye çıktı. Toplam dış ticaret hacmimiz de 11.30 12 milyar dolar neden ulaştı. Bu rakamları niçin ifade ediyorum” diyen Bakan Kirişci, 2002'de bu ülkenin 65 milyon nüfusu olduğunu ve şimdi bu nüfusun üzerine tam 20 milyon nüfus eklendiğini ifade etti. Kirişci, “Bu 2.5 Yunanistan, ikiden fazla Belçika, 1 katından daha fazla bir Hollanda nüfusunun mevcut nüfusumuza, 2002’deki nüfusumuza eklemlenmesi anlamına geliyor. Sadece nüfus artışı mı, hayır, refah seviyesi yükseldikçe değerli arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki masaya koyduklarımız, sofrada bulundurduklarımıza çeşitlilik artıyor. Bu çeşitliliği dikkate aldığımızda hem ürün bakımından hem de üretim miktarı bakımından önce 50 milyon, üzerine bu ülkeye gelip geçici statüde bulunan misafirler için 5 milyon, 90 milyon ve pandemi öncesinde de 52 milyonlara dayanmış olan ülkedeki turist misafirleri de dikkate aldığımızda bir 9395 milyon nüfusu şu anda Türkiye’de tarım sektörü ürettikleriyle doyuruyor, giydiriyor. Bizim dışarıdan tedarik ettiklerimiz yok mu, var. Bu tedarik ettiklerimizden hareketle bu ülkenin eksiğinin söylemek bu ülkeye haksızlık olur. Kendi gelişmiş teknolojisi olan o büyük ülkelerin de dış ticarete konu olan bütün alımlarının olduğunu dikkate aldığımızda paranın, sermayenin, ürünün globalleştiği, küreselleştiği bir dünya düzeninde bugün ithalatlarımız ama karşılığında da ihracatlarımız olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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