Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor (3)



BAKAN KİRİŞCİ, AK PARTİ'NİN VEFA İFTARINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörünün temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nca düzenlenen vefa iftarına katıldı. İftarda bir konuşma yapan Bakan Kirişci, vefanın AK Parti içinde çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gerçekten vefa denildiğinde bunun İstanbul'da bir semt olmasının ötesinde, bunun AK Parti'de ve Cumhurbaşkanımızın şahsında artık tabir yerindeyse zirve yaptığını hepimizin biliyor olması lazım. Bu salondaki teveccüh, bu vefa yemeğine kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, partimizin değişik kademelerinde görev yapmış dava arkadaşlarımızın gönüllerinin hala AK Parti'de olduğunun apaçık bir delili ve göstergesi olarak ortada durmaktadır. Şahsen bu bizleri çok mutlu etmektedir. Bakanımız Mahir Ünal uçakta gelirken bana sormuştu 'Hocam, sizin milletvekilliğinizden kaç yıl geçti?' diye. Ben de 11 yıl geçtiğini söylemiştim. Dedi ki, '11 yıl sonra genel başkanımız, cumhurbaşkanımız bu önemli görevi size tevdi etmekle aslında bir vefayı da bir kez daha sizlerin şahsında göstermiş oldu.' Gerçekten bu çok doğru ve yerinde bir tespit."(DHA)Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-04-30 22:54:06



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