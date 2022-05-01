Kadın berberlerin bayram mesaisi

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan berberde erkek ustalar randevulara yetişemeyince kadın ustalar devreye girdi.

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar tıraş olmak için berberlere akın etti. Yoğunluğun oluştuğu berberler mesailerini sürdürürken, bir berber esnafında tüm koltuklar dolunca devreye kadın ustalar girdi. Eline makas ve tarağı alan kadın berber, erkek berbere yardım ederek müşterileri tıraş etmeye başladı.

Hem kadın hem de erkeklere hizmet verdiklerini ifade eden berber Dilan Dilyar, “Ramazan yoğunluğumuz devam ediyor. İş yerimizde hem erkek hem de kadınlara hizmet veriyoruz. Biz kadın olarak insanlardan olumsuz tepki ile karşılaşmadık. Güzel gidiyor” dedi.

İş yeri sahibi berber ustası Erdi Yüceyıldız, “Ekibimizde bayan personeller de var ve bizlerin yetişemediği durumlarda bizlere yardımcı oluyorlar” diye konuştu.

Bir müşteri de, “Kadın erkek ayırt etmeksizin herkes işini çok güzel yapıyor” dedi.

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