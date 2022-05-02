Mezarlıklarda buruk bayramlaşma

Birçok ilçeden duyuldu! Tuzla'da bir fabrikada patlama ve yangın!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’nın birinci gününde mezarlıklar, ziyarete gelen vatandaşlarla doldu taştı.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Şeyh Adil Mezarlığı ve şehitliğinde sabahın ilk ışıklarında başlayan mezar ziyareti gün boyunca devam etti. Hayatını kaybedenlerin ve şehitlerin yakınları kabristana gelerek mezarlıklarını önce suladı, sonra çiçeklerle süsledi.

Vatandaşlar mezarlıklarda Kur'anı Kerim okuyup dua etti. Çocuklarının mezarlarını temizleyen şehit yakınları, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri için kabrine gelen vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerindeki yoğunluğun bayram boyunca devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.