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Sarp dağlarda yetişen eşsiz lezzet: ‘Çiriş otu’

İHA

Sarp dağlarda yetişen eşsiz lezzet: ‘Çiriş otu’

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda yetişen çiriş otu, yaz mevsiminde sofraları lezzetlendiriyor.
Göksun ilçesi Değirmendere mevkiinin Konur Dağlarında ilkbaharın habercisi Nevruz çiçeği kardeşi ve mutfakların vazgeçilmez lezzeti çiriş otu sarp arazileri yeşillendirmeye başladı.
Sarp arazilerde otu toplayan eğitimci, araştırmacı yazarı Halil İbrahim Algan’ın otun her derde deva olduğunu ve lezzetli bir yaz yiyeceği olduğunu ifade etti. Otun birçok yemekte kullanıldığını da açıklayan Algan, “Bu ota bizler yeşil altın diye tabir ederiz. Çiriş otu genellikle Değirmendere mevkiinde yetişir. Kökünden bıçakla kestikten sonra önümüzdeki çuvallara bırakıyoruz. Bu ot, mide ve baş ağrılarına iyi geliyor. Bu ot ile börek, pilav ve çorbası yapılır. Aynı zamanda Osmanlı döneminde otun kökünün kesilip kurutulunca da yemenilerde yapıştırıcı olarak ta kullanılırdı. Bu otu bizler yaklaşık 80 kilogram toplayıp götürüyoruz. Fiyatlar ise ilk çıktığında 50 lira oluyor ancak şuanda kilosu 25 lira civarında” dedi.

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