Kahramanmaraş’ta yağmur etkili oldu

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde sağanak yağmur etkili oldu.

Kentte sabah güneş yüzünü gösterirken, öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Onikişubat ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde hafif su baskınlarına neden oldu. Bazı sürücüler trafikte temkinli seyrederken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise apartman altına sığındı.

Yağış daha sonra yerini güneşli bir havaya bıraktı.

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