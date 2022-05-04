Büyükşehir şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlıları unutmadı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşlı, şehit aileleri, gaziler, engellileri bayramda unutmadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde şehir genelinde vatandaşlara yönelik faaliyetleri çerçevesinde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yaşlı vatandaşları, şehit yakınlarını ve gazileri, engellileri ve KSÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi gören hastaları tek tek ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Ekiplerin ziyaret ettiği adresler arasında Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi de yer aldı. Ziyarette vatandaşlarla tek tek ilgilenen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.

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