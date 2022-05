Dulkadiroğlu'ndan bayram sonrası mesaisi Ekipler, küçük sanayi sitesi, eski sanayi sitesi ve çevresinde yoğun bir temizlik çalışası yaparak sanayi bölgesini bayram sonrasına hazır hale getirdi

Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü genel temizlik çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri her bayram olduğu gibi bu bayram da normal günlerde yoğun olan sanayi alanlarına genel temizlik çalışması yaptı. Özellikle küçük sanayi sitesinde tüm cadde ve sokakları temizleyen ekipler, mahalle aralarında da bu çalışmalarını sürdürdü.

Her yıl düzenli olarak temizlik çalışması yapan ekiplerin bayramını kutlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Normal zamanlarda yoğunluğu nedeniyle çalışma yapamadığımız alanlarda genel çalışmaları özel günlerde yapıyoruz. Bu nedenle Yeni Oto Sanayi Sitemizin temizlik çalışmalarını da ekiplerimiz Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda yapmaktalar. Normal zamanlarda rutin temizlik çalışması yapılan bu alanlarda, bayram günleri detaylı temizlik yapılmaktadır. Malum araç yoğunluğu ve park sorunu nedeniyle iş makinelerimiz bu tür alanlarda çalışmakta zorlanıyor. Ancak bayram gibi özel günlerde bu yoğunluk olmadığından daha rahat çalışılmaktadır. Ben Ramazan Bayramı’nda dahi yoğun bir şekilde çalışıp ilçemizin güzelleşmesine katkı sağlayan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların ve ailelerin bayramını bir kez daha kutluyorum” dedi.

