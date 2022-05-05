Tamamen kuruyan gölet, yeniden hayat buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tamamen kuruyan gölet, yeniden hayat buldu

İHA

Tamamen kuruyan gölet, yeniden hayat buldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 36 yıl önce yapılan ve kuraklıkla birlikte birlikte en dip seviyeyi gören sulama göletinin o halinden eser kalmadı.
Göksun ilçesinin Kamışçık Mahallesi’nde 36 yıl önce tarımsal sulama amaçlı olarak yapılan gölet, kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen kurumuştu. On binlerce elma, ceviz ağacı ve tarım arazilerinin sulandığı gölette derin çatlaklar oluşmuştu. Dağlardaki karın erimesi ve yağışlar, küçükbaş hayvanlara otlak haline dönüşen göleti tamamen doldurdu.
Göletteki doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması, en çok da yöre halkını sevindirdi. Önümüzdeki günlerde başlayacak sulama sezonu öncesinde göletin masmavi görüntüsüne yeniden kavuştuğunu belirten bölge sakinleri, “36 yıl önce yapılan göletimiz, geçen yıl ekim ayında tamamen kurumuştu. Bu kış mevsiminin bereketi, göletimizi eski günlerine döndürdü. Bu göletten elma, ceviz ve tarım arazilerimizi suluyoruz. Suyun dokunduğu yerde hayat filizlenir. Göletimiz de yeniden doğdu” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta sağanak taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sağanak taşkına neden oldu, dolu ...
Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Elbistan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu
YEREL HABERLER Elbistan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu
Dulkadiroğlu'ndan bayram sonrası mesaisi Ekipler, küçük sanayi sitesi, eski sanayi sitesi ve çevresinde yoğun bir temizlik çalışası yaparak sanayi bölgesini bayram sonrasına hazır hale getirdi
YEREL HABERLER Dulkadiroğlu'ndan bayram sonrası mesaisi Ekipler, ...
CHP'li Öztunç: Recep Tayyip Erdoğan mülteci sorununu çözemez
YEREL HABERLER CHP'li Öztunç: Recep Tayyip Erdoğan mülteci sorununu ...
Büyükşehir şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Büyükşehir şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlıları ...
Kahramanmaraş’ta yağmur etkili oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta yağmur etkili oldu
Sokağa bırakılan anne ve bebeğine sıcak yuva
YEREL HABERLER Sokağa bırakılan anne ve bebeğine sıcak yuva
Doktorlara hakarete 3 ay 22 gün hapis cezası
YEREL HABERLER Doktorlara hakarete 3 ay 22 gün hapis cezası
Sarp dağlarda yetişen eşsiz lezzet: ‘Çiriş otu’
YEREL HABERLER Sarp dağlarda yetişen eşsiz lezzet: ‘Çiriş otu’

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.