Kahramanmaraş’ta 14 katlı bir binanın çatı katından çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarırken, UMKE ve sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etti.

Alınan bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi’nde yer alan 14 katlı Kerem Apartmanında meydana geldi. Çatı katında duman gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dumandan aşağı inemeyen 9 bina sakini için büyük merdivenli araçları ile binanın en üst katlarından indirme işlemi yaptı. Dumandan etkilenen bina sakinleri alanda bulanan UMKE ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Tedbiren kentteki çeşitli hastanelere götürülen bina sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bina sakinlerinden Yusuf Koç ise, "Kablo sisteminden yangın çıkmış. İtfaiye müdahale ediyor. Ancak defalarca dile getirmemize rağmen binada bulunması gereken yangın müdahale sistemleri müteahhit tarafından yapılmadı. Şu anda canımızla mücadele ediyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.

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