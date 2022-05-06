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Daha önce imalathanesi yanmıştı, evinde ise ikinci kez yangın çıktı Kahramanmaraş’ta tarhana üreticisinin evinde ikinci kez yangın çıktı Daha önce de ucuz fiyata tarhana firiği sattığı gerekçesi imalathanesini yakıldığı iddia edildi

İHA

Daha önce imalathanesi yanmıştı, evinde ise ikinci kez yangın çıktı Kahramanmaraş’ta tarhana üreticisinin evinde ikinci kez yangın çıktı Daha önce de ucuz fiyata tarhana firiği sattığı gerekçesi imalathanesini yakıldığı iddia edildi

Kahramanmaraş'ta bir ay önce hem iş yeri hem de evinde yangın çıkan tarhana imalatçısının evinde yine yangın çıktı. İmalatçının tarhana firiğini 40 TL’ye sattığı gerekçesi iş yeri ve evinin kundaklandığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi’nde Mesut Küçükçakır’a ait evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Küçükçakır’a ait evde daha önce de yangın çıktığı öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce de Küçükçakır’ın tarhana fiyatlarını 40 TL yaptığı için imalathanesinin de yakıldığı iddia edildi. Duruma mahalle sakinleri tepki gösterirken, çıkan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Çıkan olayda 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri yangın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
İşletmecinin kızı Ayşegül Küçükçakır, "3 kere yakıldı. Tehdit içerikli not geldi. ‘Sana 40 TL’ye sattırmayız’ diye. Lütfen buna bir el atın” derken, Küçükçakır’ın akrabası Adem Kekilli ise, “Bildiğimiz kadarıyla, ‘Sen niye 40 TL’ye firik satıyorsun? Kahramanmaraş’ta her yerde 607080 TL iken sen niye 40 TL’ye firik satıyorsun’ diyorlar. 'Ben gariban mahallesinde firik satıyorum. Halkım firik yesin’ diyor. Bunun üzerine yine ‘Sen 40 TL’ye firik satamazsın, 80 TL’ye firik satacaksın diyorlar. Buna tepki olsun diye 20 günde iki sefer evi yakıldı. Bir sefer imalathanesi yakıldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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