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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan Fen Lisesi, şehrin ilk marka tescilli okulu oldu

İHA

Elbistan Fen Lisesi, şehrin ilk marka tescilli okulu oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eğitim veren Elbistan Fen Lisesi, kentin ilk marka tescilli okulu unvanını kazandı.
Okul Müdürü Mikail Şahin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Elbistan’ın ilk marka tescilli okulu olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Elbistan Fen Lisesi olarak, Türk Patent Kurumu’na faydalı model ve patent için çok sayıda proje sunduklarını hatırlatan Şahin, “Kapımızı yeniliklere her zaman açık tutuyoruz” dedi.
Okul Müdürü Mikail Şahin, şunları söyledi:
“Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında yapılan eğitim iş birliği protokolü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında öğrencilerin sınai mülkiyet farkındalığını arttırmak, yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin korunmasını sağlamak, Türkiye’deki teknolojik ve endüstriyel gelişmelere katkıda bulunmak için ortak çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda ilçemizin YKS ve MSÜ sınavlarında Türkiye dereceleri ile adından söz ettiren, ulusal anlamda kabul gören projeler yürüten Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi, Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından, “Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi” ismi ve marka değeri ile resmi Marka Bülteninde yayınlanarak tescillenmiştir.”
Öğrencilerinin, Türkiye’nin en üst düzey eğitim sunan üniversiteler ve bölümlere yerleşmeleri için çaba gösterdiklerinin altını çizen Şahin, “Elbistan Fen Lisesi olarak birinci önceliğimiz öğrencilerimizin çok daha iyi ve nitelikli bir akademik eğitim almaları için nitelikli üniversiteler ve tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislikler gibi bölümlere yerleşmeleridir. Sonuçlarla da listeyi yayınlıyoruz. Bu kapsamda zaten öğrencilerimize gerekli her türlü ekstra desteği normal eğitim öğretim müfredatının haricinde öğretmenlerimizin fedakarlıklarıyla sağlıyoruz. Öğrencilerimizin, ülkemizin en üst düzeyde eğitim veren üniversitelere yerleşmeleri, 2021 YKS sonuçlarında ilk bin içerisinde beş derece bunun en somut yansımasıdır. MSÜ Türkiye dereceleri bunun yansımasıdır” ifadelerini kullandı.
Okulda sürdürülen bilimsel projelere ilişkin de bilgi veren Şahin, “Öğrencilerimizin tüm bu akademik başarılarının yanında çok yönlü olarak yetişmeleri için, bir taraftan da ülkelerine değer üreten gençler olmaları için bilimsel çalışmalar, marka, patent, faydalı model çalışmaları yürütüyoruz. TÜBİTAK bilim söyleşileri ev sahibi kurum sıfatıyla bilim söyleşileri yaparken TÜBİTAK projeleri yürütüyor ve yine bu yıl TÜBİTAK ulusal bilim olimpiyatlarına yüksek öğrenci katılımı ile öğrencilerimizi bilime daha fazla yöneltiyoruz. Ayrıca marka, faydalı model ve patent çalışmaları kapsamında yapılan öğrencilerimizin başvurularında başvuru ücretleri okulumuz tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda yalnızca Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi marka olarak tescillenmekle kalmamış bunun yanında Türk Patent Kurumuna Faydalı Model Olarak; Çevre Dostu Buz Çözücü, Işıklı Anahtar Kılıfı, İçe Gömmeli Üçlü Priz, Su arıtma, Devrilmeyen Bardak; Patent Olarak da Serumlu Bitki Sulama Sistemi ve tasarımların tescil süreçleri devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Okul müdürü Mikail Şahin, sözlerini, “Elbistan Fen Lisesine yakışır şekilde bir taraftan akademik başarılar, YKS ve MSÜ başarıları, Türkiye dereceleri ortaya koyarken diğer taraftan ciddi bilimsel çalışmalara ve yeniliklere kapı açan, yeniliklerle öncü olan öğrencilerimize ve öğrencilerimize emek veren fedakar okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” cümleleri ile tamamladı.

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