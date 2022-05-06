Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, takla atarak istinat duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, ElbistanGöksun karayolunun Yazıköy Mahallesi civarında meydana geldi. Elbistan’dan Göksun istikametine doğru seyir halinde olan 06 BK 3880 otomobil, tek şeritten bölünmüş yola geçiş noktasında sürücüsü E.K.’nin (55) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Takla atan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, araçta bulunan S.K. (51), M.K. (12) ile M.K.K. (4) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Afşin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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