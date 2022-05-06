Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın

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Kahramanmaraş’ta akaryakıt istasyonunun yanındaki yapıda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan yapıda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının çevreye yayılmasının önüne geçti. Yangında yapı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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