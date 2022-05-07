Kahramanmaraş’ın el sanatları Amerika’da açıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Binnur Özkar’ın girişimleri ile Kahramanmaraş el sanatları sergisi ziyarete açıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Aziz Sancar Türk Kültür Merkezindeki sergi açılışında konuşan Dr. Özkar, “Aziz Sancar Vakfı'nın Türk kültürünün tanıtımı ve Türk öğrencilere olan desteğine katkı sağlamak amacıyla Kahramanmaraş el sanatlarını sergilemek istedik. Öncelikle yönetim kurulu üyemiz Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ve Başkanımız Şahin Balcıoğlu’nun destekleri ile kısa zamanda proje hayata geçirildi. Ürünler temin edildi. Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Feyza Barutçu Altuğ hanımefendinin Dışişleri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda ürünler vakfa ulaştırıldı” dedi.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ise, “Doktor Binnur Özkar’ın vakfımızda gösterdiği gayretli çalışmaları ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının cömert girişimleri ile Kahramanmaraş el sanatlarını vakfımızda sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Kahraman şehrinize nazik davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yakın zamanda eşim Gwen Sancar ile beraber ziyaret etmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Sergide kentin el oyma sandığından bakır işlemeli ürünlerine, sim sırmadan bakır ve altın işlemeciliği gibi birbirinden farklı ürünler yer alıyor.

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