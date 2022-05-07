Mazgal hırsızlığı kamerada

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir apartman girişindeki demir mazgalın, motosikletle gelen şahıs tarafından çalınma anı kameralarca görüntülenirken; şüphelinin rahatlığı ise ‘pes’ dedirtti.

Olay, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi’nde buluna bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir şüpheli, sepetli motosikletle apartmanın önüne geldi. Apartman girişindeki demir mazgalı gözüne kestiren şüpheli, kısa bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçti. Kilolarca ağırlıktaki mazgalı tek hamlede kucaklayan şüpheli, motosikletin sepetine koydu. Şüpheli, daha sonra motosikleti ile gözden kayboldu.

Mazgalın yerinde olmadığını gören apartman sakinleri, güvenlik kamerasını izlediklerinde ise gözlerine inanamadı. Hırsızın, rahat tavırları apartman sakinlerine ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Polis ekipleri, motosikletli mazgal hırsızını bulmak için çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinde, şüphelinin apartmana gelişi ve mazgalı çalıp tekrar yoluna devam etmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.