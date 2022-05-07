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O yangınların altından karşılıksız aşk çıktı Kahramanmaraş’ta yaklaşık 1 ay içerisinde iki kere evi bir kere de iş yeri yanan tarhanacı Mesut Küçükçakır’ın karşılıksız aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı Emniyet tarafından kurulan özel ekip tarafından ortaya çıkarılan gerçek sonrası Küçükçakır ailesi, kendilerini mağdur eden kadından şikayetçi olmaya hazırlanıyor Mağdur Mesut Küçükçakır: “Benimle kesinlikle gönül ilişkisi yoktur. Kendisini kaç kere reddettim. Kendisinden şikayetçi olacağım” Mağdur eş Senem Küçükçakır : “Bizim çok samimi dostumuzdu. Hem beni hem de ailemi mağdur etti”

İHA

O yangınların altından karşılıksız aşk çıktı Kahramanmaraş’ta yaklaşık 1 ay içerisinde iki kere evi bir kere de iş yeri yanan tarhanacı Mesut Küçükçakır’ın karşılıksız aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı Emniyet tarafından kurulan özel ekip tarafından ortaya çıkarılan gerçek sonrası Küçükçakır ailesi, kendilerini mağdur eden kadından şikayetçi olmaya hazırlanıyor Mağdur Mesut Küçükçakır: “Benimle kesinlikle gönül ilişkisi yoktur. Kendisini kaç kere reddettim. Kendisinden şikayetçi olacağım” Mağdur eş Senem Küçükçakır : “Bizim çok samimi dostumuzdu. Hem beni hem de ailemi mağdur etti”

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 1 ay içerisinde iki kere evi bir kere de iş yeri yanan tarhanacı Mesut Küçükçakır’ın karşılıksız aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulanan ikameti ve kırsalında bulanan imalathanesi yanan tarhanacı Mesut Küçükçakır’ın evini kundaklayan karşılıksız aşkı çıktı. Aynı yerde bulanan iş yeri komşusu olduğu öğrenilen kadın tarafından yaptığı iddia edilen kundaklama olayını ise Emniyetin kurduğu özel ekip ortaya çıkardı. Karşılıksız aşık kadının, ilk kundaklama olayından sonra Küçükçakır’ın evinin anahtarını gizlice aldığı ve yediğini çektirip evi ikinci kere yaktığı öne sürüldü. Yaşanan olaylar sonrası açığa çıkan karşılıksız aşk sonrası Küçükçakır ailesi, kadından şikayetçi olacağını söyledi.
Öte yandan, karşılıksız aşkı yüzünden evi ve iş yerini yaktığını telefon mesajı ile kabul eden M.G, “Mesut Kücükçakır’la kesinlikle ilgisi yoktu. Ben sevgime karşılık bulamadığım için böyle bir yolu denedim. Ailesinden ve bütün kamuoyundan özür diliyorum onlardan af talebimi istiyorum” dedi.

“Kendisini reddettim”
Konu hakkında bir açıklama yapan Mesut Küçükçakır, “Tamamen bir mağduriyet içerisindeyiz. 06.04.2022 tarihinde, benim ikametimde bir yangın çıkmıştır. Yangın esnasında bulanan bir not; ‘Sana 40 TL’ye firik sattırmam. Her sezon fiyatı ve ortalığı’ karıştırma şeklindeydi. Yangını çıkaran her kimse oraya asmıştı? Olay olduktan sonra direk meslektaşlarımızdan şüphelendik. Ama işin aslı o değilmiş. 30.04.2022 tarihinde bu iş yerimde büyük çaplı bir maddi hasarlı olmuştu. Bu iş yerimiz yanınca, olayın meslektaşlarımız ile alakalı olmadığın anlamıştık. Bizi takip ediyordu. Geçen hafta Cumartesi günü, hanemde yangın çıktığı için kapı göbeklerini değiştirdim. Bu arada daha önce benle sürekli buluşmak isteyen bayan kardeşimizi ret ettiğim için, anahtarları gizlice almış. Bizim iş yerimizin olduğu yerde güven vardır. Esnaflar olarak birbirimize güveniriz. Benim hanemin anahtarını alıp çoğaltıyor ve akşamına benim hanemi yakıyor. Aynı bir not, olayı saptıracak ya; ‘Sana 40 TL’ye firik sattırmam. Bunun bedelini ödeyeceksin’ notu bırakıyor. İşin aslının öyle olmadığı anlaşıldı. İfadesinde ‘Benim gönül ilişkim vardı. Beni terk etti’ demiş. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Tamamen mağdur benim. Kendisini ret ettiğim için, kendiside yakın esnaf arkadaşımız olduğu için bizi çok kötü şekilde mağdur etti. Kendisinden davacı ve şikayetçiyiz” dedi.

“Arkadaş kurbanı olduk”
Senem Küçükçakır ise arkadaş kurbanı olduğunu belirterek, “Biz çok samimi arkadaştık. Arkadaş kurbanı olduk diyebilirim. Biz kendisine güvendiğimiz için; eşime böyle bir çirkin iftirada bulundu. Kesinlikle, böyle bir şey yoktur. Ben eşime sonuna kadar güveniyorum. Kesinlikle arkasındayım. O kadından davacı olacağım. Biz bu kişiyle arkadaştık. Birbirimize güvendik. Samimi arkadaştık.9’uncu ayda eşime teklifte bulunmuş. Eşim ret ettiği için bunlar oldu. Ben de eşime sonuna kadar güveniyorum. Ret ettiği için eşim evimizi yakmaya çalıştı. Böyle bir konunun aslı ve astarı yoktur. Benim ailem huzurluydu. Aile düzenim bozdu. Çocuklarım mağdur oldu” şeklinde konuştu.

“Tarhana üreticileri de bir açıklama yaptı”
Kahramanmaraş Tarhana Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Halit Yeninar da yerel basına yaptığı açıklamada, “6 Mayıs 2022 Cuma günü Emniyet Müdürlüğü’müzün kurduğu özel ekip, olayların failini yakalamıştır. Kundakçının ifadesi sonucu olayın, Kahramanmaraş Tarhana Üreticileri ve Sanayicileri Derneği ile tarhanacı esnafımızla alakası olmadığı anlaşılmıştır. Duyumlarımıza göre kundakçıyla Mesut kardeşimizin arasında bir namus meselesi olduğu, hedef şaşırtmak için derneğimizin, şahsımın ve tarhanacı esnafımızın ismi zikredilmiştir. Vuku bulan bu hadiseler sonucunda Kahramanmaraş Tarhana Üreticileri ve Sanayicileri Derneğimiz ve şahsım tarafından Gül Pastanesinin sahibi Mesut Küçükçakır hakkında, uğradığımız mağduriyet ve gördüğümüz zararlardan dolayı maddi manevi tazminat davası açarak haklarımızı arama kararı aldık. Kahramanmaraş halkımıza ve esnafımıza duyurulur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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