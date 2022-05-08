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Kahramanmaraş’ta gelincikler tarlaları süsledi.

Merkez Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi'nde açan gelincikler doğada muhteşem bir manzara oluşturdu. Gelinciklerin içerisinde dolaşan Kader Bagrıaçık, "Gelincikler doğayı adeta gelin gibi süsledi. Köyün her tarafında var. Ortaya harika görüntüler çıktı. İnsanlar buraya fotoğraf çekilmeye geliyor" dedi.

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