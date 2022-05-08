Vatan Partisi İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

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Kahramanmaraş'ta Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Buket Sokak'taki tek katlı evde yalnız yaşayan Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal'dan (76) haber alamayan aile fertleri durumu ilçedeki yakınlarına bildirdi. Eve giden yaşlı adamın yakınları, Yaşdal'ı kapı girişinde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşdal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 yıldır Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanlığı yapan Yaşdal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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