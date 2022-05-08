Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, kapı kapı gezerek köyde yaşayan kadınların Anneler Gününü kutladı.

Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi, Bağrıaçık Mahallesinde yaşayan kadınların tek tek kapılarını çalan gönüllü gençler, Anneler Gününü kutladıkları kadınlara, karanfil verdi. Gönüllüler, "Anneler Günü dolayısıyla köylerde yaşayan annelerimizi mutlu etmek için hazırlıklar yaptık. Kapı kapı dolaşarak karanfil verdik. Çok mutlu oldular. Bizler de onların mutluluğu ile mutlu olduk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.