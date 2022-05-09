4'üncü kattan atlayan Fatma, kurtarılamadı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, 4'üncü kat balkonundan atlayan 2 çocuk annesi Fatma Ö. (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Ö., iddiaya göre yalnız bulunduğu dördüncü kattaki evin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Fatma Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Eşinden bir süre önce boşandığı ve solist olarak çalıştığı eğlence merkezinden de bir gün önce ayrıldığı öğrenilen Fatma Ö.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, telefonu incelemeye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-05-09 13:02:32



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