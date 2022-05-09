Kahramanmaraş’ta sürüler yaylalara çıkmaya başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta baharın gelmesi ile birlikte sürüler yaylalara çıkmaya başladı.

Afşin ilçesinde yüksek kesimlerde karların erimesinin ardından küçükbaş hayvanlar yaylalara çıktı. Çoban Haşim Meşe, “Karların erimesinden sonra ilkbahar aylarında küçükbaş hayvanlarımızı yaylalara çıkarıyoruz. Mayıs ayının ilk günlerinde yaylaya göç için harekete geçeriz. Yüksek rakımlı yaylalarda zor şartlar altında sürülerimizi yayarız. Süt ürünlerini yaparız. Kışa doğru tekrar yayladan ayrılırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.