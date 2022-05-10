Elbistan’daki Tümülüslere 1. derece sit kararı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Roma dönemine ait Tümülüsler, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Elbistan’da birçok tepede yer alan Tümülüslerden biri daha sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilçeye bağlı Güvercinlik ile Yapraklı Mahallesi arasında bulunan Güvercinlik Tümülüsleri’ni, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan etti.

Kurul kararında; Elbistan Şehir Müzesi’nin tescil talebi doğrultusunda inceleme yapıldığı; sit alanı ilan edilmesini müteakip de güvenlik önlemlerinin alınacağı bilgisi yer aldı.

Tümülüslerle ilgili olarak şu tespitler yapıldı:

“Güvercinlik Mahallesi’nin 700 metre batısındaki tepenin zirvesinde yer almaktadır. Ana toprak seviyesinde 5 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 1520 metre çapa sahip olan Tümülüsün alan zemini sağlam tutan kayalar üzerine denk getirilmiş ve etrafı toprağın kaymasını engelleyecek şekilde taşlarla çevrilmiştir. Tümülüs, kaçak kazılar sonrasında oldukça tahribata uğramıştır. Yüzeyde seramik gibi malzemeye rastlanılmamış olsa da; yapısından yola çıkılarak Roma dönemine ait olabileceği kanaati oluşmuştur. Ayrıca, bahse konu Tümülüsün yaklaşık 50 metre batısındaki kaçak kazı alanında, ana kaya üzerinden yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 5x5 metre boyutlarında daha küçük boyutlu bir Tümülüs daha tespit edilmiştir. Bu Tümülüs de kaçak kazılar sonucunda oldukça tahribata uğramıştır.”

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