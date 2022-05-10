Arazi genişletirken kayaların altında 2 metrelik yılanlar çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta boyları 2 metreyi geçen kara yılanlar görüntülendi.

Dulkadiroğlu ilçesi, Elmalar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Ay, tarlada kepçe ile arazi genişletme çalışmasında kayaların altında çıkan yılanların güneşi görünce ortaya çıktığını söyledi.

3 kara yılanı görünce şaşırdıklarını söyleyen Ay, "Tarlada arazi genişletme çalışması yaparken, kayaların altından 3 tane kara yılan çıktı. Boyları 2 metreyi geçiyordu. Bir süre tarlada kaldıktan sonra gözden kayboldular. Bizler de o an cep telefonlarımıza o anları kaydettik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.