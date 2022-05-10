Kırsal mahalle yolları yenileniyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçeleri arasında alternatif güzergâh oluşturan 12 kilometre uzunluğundaki arterde zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Pazarcık Büyüknacar bölgesinde Fatih Kocadere Şahintepe mahallelerini birbirine bağlayan 22 kilometre uzunluğundaki grup yolunda gerçekleştirdiğimiz sathi asfalt çalışmalarının ardından Büyüknacar Mahallesi’ni Dulkadiroğlu Kuzucak Mahallesi’ne bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki arterde bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Arterde devam eden zemin düzeltme ve sıkıştırma uygulamalarının ardından sathi asfalt uygulamaları başlayacak. Şehrimizde ulaşım altyapımızı geliştirmek adına çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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