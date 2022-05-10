Onikişubat Belediyesi, bisiklet filosunu güçlendirdi

Kahramanmaraş'ta 7’den 70’e herkesin güvenli bir şekilde bisiklet sürebilmesi ve sağlıklı yaşam için yürüyüşlerini yapabilmesi amacıyla 18 kilometrelik Türkiye’nin kesintisiz en uzun mesafeli bisiklet ve yürüyüş yollarından birini kente kazandıran Onikişubat Belediyesi, filosunu 250 yeni bisikletle güçlendirdi.

Onikişubat Belediyesi, ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle bisiklet ve yürüyüş severleri de unutmayarak, 2017 yılında gidişgelişli 18 kilometrelik Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nu kente kazandırmıştı. Vatandaşların hafta sonları ve tatillerini değerlendirmesinin yanı sıra sağlıklı yaşam hedefleri çerçevesinde zinde kalarak, ailece spor yapmalarına ve gelecek nesillerinde sporla iç içe olmalarına imkan sağlayan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, açıldığı günden bu yana hem kent halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Farklı tasarım bisiklet modelleriyle merak uyandıran Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, her yaştan insana hitap ediyor. Gruplara yönelik bisiklet modellerinin bulunduğu tesiste vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşarken, günün stresini de atıyor. Tesiste bisiklet yolu haricinde yine kesintisiz yürüyüş yolu da yerini alıyor. İki ayrı banttan oluşan yolda vatandaşlar bir yandan rahat bir şekilde bisiklete binebilirken, diğer yandan doğa ile iç içe yürüyüş yapabiliyor. Kahramanmaraş’a ve bölgesine değer katan proje aynı zamanda vatandaşları sportif faaliyetlere de yönlendirerek, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor.

Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nun filosunda klasik bisikletlerin yanı sıra velomobil, üçlü akülü bisiklet, pusetli bisiklet, tandem bisiklet ve yatay bisiklet gibi birçok çeşit bisiklet yer alıyor. Tesis, parkur uzunluğuyla Türkiye’de en’lerden olmasının yanı sıra bisiklet sayılarıyla da dikkat çekiyor. Aynı anda bin kişinin bisiklet sürmesine imkan sağlayan tesiste, önceden çeşitleriyle birlikte 720 bisiklet bulunurken, bisiklet filosuna yenileri eklendi. Tesise kazandırılan 250 yeni bisiklet ve bakımlı pistler, tüm Kahramanmaraşlıları ve bölge halkını hizmete hazır şekilde bekliyor.

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