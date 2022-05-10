Kahramanmaraş'ta PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda örgütün deposunda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürüttüğü Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz operasyonunda Ekinözü ilçesinin Engizek kırsalında örgütün deposu tespit edildi. Geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde mutfak tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin ele geçirildi. Malzemeler imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-05-10 14:42:48



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