Elbistan’daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak sahada yaptığı çalışmalarda S.İ. adlı şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelin üzerinden 0,64 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde çıktı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahsın uyuşturucu madde temin ettiği adresi belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. İkamette yapılan aramada, 1,05 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 190 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.E. adlı şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki şüpheli de işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden S.İ.’ye, uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli S.E. ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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