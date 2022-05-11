Fideler görücüye çıktı Artan sebze fiyatları nedeniyle vatandaşların ilgi gösterdiği fideler, ortalama 2 liradan alıcı buluyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sebze fideleri görücüye çıktı. Artan sebze fiyatları nedeniyle vatandaşların ilgi gösterdiği fideler, ortalama 2 liradan alıcı buluyor.

Elbistan’da, güneşin kendisini hissettirmesiyle birlikte fide satışları da başladı. İlçeye bağlı Karaelbistan ve Yapraklı gibi mahallerde seralarda bin bir zahmetle yetiştirilen fideler, Güneşli Mahallesi’nde kurulan pazarda vatandaşların beğenisine sunuldu. En çok satılan fidelerin başında ise domates, biber ve patlıcan geliyor. Fideler, tüplü ya da demet olarak satılıyor. Bu yıl fide fiyatları da birçok ürün gibi zamlandı. Geçtiğimiz yıl 1 liradan alıcı bulan fidelerin fiyatları yüzde 100’e yakın oranda zamlandı. Fidelere en çok rağbet gösteren kesim ise, müstakil evlerde oturanlar ile kırsal mahallelerdeki bahçelerinde kendi sebzesini yetiştirmek isteyen vatandaşlar oluyor. Şehir merkezinde ya da apartmanlarda yaşayanlar da; hayat pahalılığı ve artan fiyatlar nedeniyle kendi sebze ve meyvelerini balkonlarında saksılar içerisinde yetiştirmek için fide alıyor.

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde 20 yıldan fazla bir süredir fide yetiştiriciliği yapan Ahmet Alkaya, bu işin emek istediğini söyledi.

Tohumun toprakla buluşturulmasından satışa hale gelinceye kadar adeta bebek gibi ilgilendiklerini belirten Alkaya, “Serayı yaptık sonra toprağı hazırlama işine başlıyoruz. Toprağın hazırlanması, fideciliğin olmazsa olmazı. Toprağın sadece hayvan gübresi ile tavlandırılması gerekiyor. Tohumu da iyi seçmek gerekiyor. Tüplü ve köklü fide için ayrı ayrı çalışıyoruz. Tohumu toprakla buluşturduktan sonra iyice suluyoruz. Daha sonra da serayı hava almayacak şekilde kapatıyoruz. 20 senedir bu işin içindeyim. Biz, organik fide yetiştiriyoruz” dedi.

Tohum fiyatlarında ciddi artış yaşandığını anlatan Alkaya, “Geçen seneye oranla tohumdan fide için kullandığımız poşetlere kadar her şeyin fiyatı yüzde 100’den fazla arttı. Mecburen biz de bunu fide fiyatlarına yansıttık. Allah’a şükür işlerimiz açılıyor. Talebin daha da artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

10 senedir fide yetiştirip sattığını dile getiren Feriha Sarıkaya adlı üretici ise, “Bu iş, dışarıdan kolay gibi görülse de çok zor. Soğuğu var, sıcağı var. İkisi de fide için önemli. Sıcak olursa ayrı dert, soğuk olursa ayrı dert. Aylarca içinden elimiz çıkmıyor. Çok zor bir şey fide yetiştirmek. Elimizin emeği ile yetiştirip burada satıyoruz. Şimdilik işler tam istediğimiz gibi değil. İnşallah açılır. Bu iş bizim ekmek kapımız” şeklinde konuştu.

Burtu Mahallesi’nde fidecilik yapan başka bir üretici ise, “Havaların geç ısınmasından dolayı bazı vatandaşların fide alırken tereddüt ediyor. Sebze fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da insanlar talep gösteriyorlar. Bahçesi olan insanlar bahçelerine olmayanlar ise saksıya ekiyorlar. İnsanlar bir şekilde çareler üretip kendi ürünlerini yetiştirmek istiyorlar. Vatandaş en çok domates ve bibere talep gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

Fide pazarında, demet halindeki fideler 10 liradan, tüplü fideler ise 2 liradan satılıyor. Fide pazarında, ürün çeşidi de oldukça bol. Domates ve biberde vatandaşlara farklı seçenekler sunuluyor. Vatandaşlar reyhan, karpuz, kavun ya da lahana gibi sebzeleri de tercih ediyor.

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