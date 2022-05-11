Ters yönde akan trafiğe karşı ilerledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ters yönde akan trafiğe karşı ilerledi

İHA

Ters yönde akan trafiğe karşı ilerledi

Kahramanmaraş’ta trafikte ters yönde ilerleyen otomobil kazaya davetiye çıkardı.
KahramanmaraşAdana Karayolunda bir otomobil şehir merkezi istikametine ters yönde ilerledi. Karşısından gelen araçlara aldırmadan uzun süre ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkardı. Otomobil, karşı şeritte başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Herhangi bir kazanın yaşanmadığı görüntüde, ters yönde ilerleyen otomobil daha sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dulkadiroğlu ilçesindeki metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Dulkadiroğlu ilçesindeki metruk binalar yıkılıyor
Maraş Ravanda Şerbeti tescillendi
YEREL HABERLER Maraş Ravanda Şerbeti tescillendi
Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet çalan zanlı ...
Atık malzemeler, hünerli ellerde oyuncaklara dönüştü Kadın kursiyerlerin atık malzemelerden yaptıkları bebekler ve oyuncaklar, yaklaşık 500 çocuğun yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Atık malzemeler, hünerli ellerde oyuncaklara ...
Fideler görücüye çıktı Artan sebze fiyatları nedeniyle vatandaşların ilgi gösterdiği fideler, ortalama 2 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Fideler görücüye çıktı Artan sebze fiyatları ...
Elbistan’daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Elbistan’daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Serinlemek için yangın havuzuna giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için yangın havuzuna giren çocuk boğuldu
Kahramanmaraş'ta PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta PKK'nın yaşam malzemeleri ele ...
Onikişubat Belediyesi, bisiklet filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi, bisiklet filosunu güçlendirdi
Kırsal mahalle yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Kırsal mahalle yolları yenileniyor
Engizekler’de teröristlere ait gıda deposu imha edildi
YEREL HABERLER Engizekler’de teröristlere ait gıda deposu imha ...
Arazi genişletirken kayaların altında 2 metrelik yılanlar çıktı
YEREL HABERLER Arazi genişletirken kayaların altında 2 metrelik ...
Karlar eridi kaya sümbülleri çıktı
YEREL HABERLER Karlar eridi kaya sümbülleri çıktı
Çetinkaya: "1 metrakare arazimiz bile boş kalmamalı"
YEREL HABERLER Çetinkaya: "1 metrakare arazimiz bile boş kalmamalı"
Elbistan’daki Tümülüslere 1. derece sit kararı
YEREL HABERLER Elbistan’daki Tümülüslere 1. derece sit kararı
Elbistan’da tarla işlerine ödenecek ücretler belirlendi
YEREL HABERLER Elbistan’da tarla işlerine ödenecek ücretler ...
Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü bir aileyi eziyordu
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu Ekipler yaşlı vatandaşı bulmak için gece boyu arama yaptı
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu Ekipler ...
Yediemin otoparkından motosiklet çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Yediemin otoparkından motosiklet çalan şüpheliler ...
Kahramanmaraş’ta sürüler yaylalara çıkmaya başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sürüler yaylalara çıkmaya başladı
4'üncü kattan atlayan Fatma, kurtarılamadı
YEREL HABERLER 4'üncü kattan atlayan Fatma, kurtarılamadı
Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza Afşin-Elbistan A Termik Santraline hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 394 bin 548 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Çevreye kül yağdıran termik santrale ...
Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.