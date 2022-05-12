Elbistan’a ‘Deneyap Teknoloji Atölyesi’ kuruluyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, "Deneyap Türkiye" projesi çerçevesinde ‘Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruluyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ‘Milli teknolojinin yıldızları Elbistan’da yetişecek’ diyerek, ilçede kurulacak Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde yaklaşık 160 öğrenciye 3 yıl boyunca eğitim verileceğini dile getirdi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin, gençlerin teknoloji alanında yetiştirilmesine yönelik önemli bir işlevi yerine getirdiğine dikkat çekti. Kaymakam Demir, “Milli teknoloji hamlesinde Elbistan’ın da yerini alacak olması bizi sevindirdi” dedi.

Kaymakam Demir, şöyle devam etti:

“Gençlerin, geleceğin teknolojilerinde erken yaşlardan itibaren eğitilmesini amaçlayan Deneyap'larda yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti, robotik kodlama gibi teknoloji alanlarında erken yaşlardan itibaren eğitimler veriliyor. Deneyap Atölyesi’ne, iki aşamalı bir sınav ile atölyelere öğrenci seçilecek. İlk aşamada öğrencilerimizin analitik düşünme, yorumlama, çözümleme kabiliyetlerini test ettiğimiz bir yazılı sınav yapılacak. Bu aşamayı geçen öğrenciler uygulama sınavına alınacak. Bu aşamayı da geçen öğrencilerimiz Deneyap'ta eğitim almaya hak kazanacak. Deneyap Teknoloji Atölyemiz ise, Elbistan Gençlik Merkezi’nde eğitim verecek.”

Sınav sürecinin başladığını hatırlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “31 Mayıs'a kadar sınav başvuruları devam edecek. Haziran ayı içinde sınavlarımızı uygulanacak. Bu aşamayı geçen öğrencilere de eylülde uygulama sınavı yapılacak. Atölyede ortaokul ve lise düzeyinde 2 grupta eğitim yapılacak. Bu yıl 4'üncü ve 5'inci sınıfta olan öğrenciler ortaokul, 8'inci, 9'uncu ve lise hazırlık seviyesinde olan öğrenciler de lise grubu için başvuruda bulunabilecek. Elbistan’da kurulacak Deneyap’a, 100 ortaokul, 60 lise olmak üzere yaklaşık 160 öğrenci kabul edilecek” bilgilerini aktardı.

Şartları taşıyan tüm öğrencileri sınava başvurmaya davet eden Kaymakam Demir, “Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde 3 yıllık tamamen ücretsiz eğitim imkanı sunulacak. Başvurulardan da ücret alınmayacak. Çocuklarımızın bu atölyede yetişecek olmaları ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Çünkü bu çocuklarımız geleceğin bilim insanı ve araştırmacısı olacaklar. Çocuklarımızın kendi hayallerini ve tasarladıklarını üretime dönüştürerek anlatmalarının yolu açılacak” ifadelerini kullandı.

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