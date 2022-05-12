Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş şehir merkezi girişinde durdurulan S.A.'nın kullandığı otomobilde ve ikametinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Hakkında, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan aranması bulunan S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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